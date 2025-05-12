محطات مهمة في مسيرة خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

واجه المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو، المدير الفني السابق لنادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، والمحتمل للنادي الأهلي، عدة تحديات وأزمات خلال مسيرته مع الفريق منذ توليه المسؤولية في عام 2022.

1. الانتقادات عند التعيين

عند تعيينه، واجه ريفيرو انتقادات بسبب قلة خبرته في كرة القدم الأفريقية، حيث كانت تجربته السابقة تقتصر على تدريب فرق في فنلندا.

أعرب بعض اللاعبين السابقين، مثل جوزيف كامويندو، عن شكوكهم في قدرته على قيادة فريق بحجم أورلاندو بايرتس، مشيرين إلى عدم فهمه لثقافة النادي وكرة القدم الأفريقية بشكل عام.

2. الإقصاء المبكر من دوري أبطال أفريقيا

في سبتمبر 2023، خرج أورلاندو بايرتس من دوري أبطال أفريقيا في الدور التمهيدي أمام فريق جوانينغ غالاكسي من بوتسوانا، مما أثار استياء ريفيرو، الذي وصف الخروج بأنه "غير مقبول" وأكد أن الفريق كان يجب أن يتأهل إلى دور المجموعات.

3. الانتقادات بسبب التدوير المفرط

تعرض ريفيرو لانتقادات من بعض اللاعبين السابقين والجماهير بسبب تغييره المستمر لتشكيلة الفريق، مما أدى إلى نقص في الاستقرار والتناسق داخل الفريق. أشار البعض إلى أن هذا التدوير أثر سلبًا على أداء الفريق في الدوري المحلي.

4. الإصابات المتكررة في خط الدفاع

واجه الفريق مشاكل متكررة في خط الدفاع بسبب الإصابات، خاصة في مركز قلب الدفاع، مما اضطر ريفيرو إلى تعديل التشكيلة بشكل مستمر والبحث عن حلول بديلة، مما أثر على استقرار الفريق الدفاعي.

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