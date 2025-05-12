كل ما تريد معرفته عن خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

اقترب خوسيه ريفيرو المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي من تولى قيادة النادي الأهلي بعد إعلان فسخ تعاقده مع ناديه الحالي.

ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة لمسيرة المدرب الإسباني الشهير..

خوسيه لويس ريفيرو هو مدرب كرة قدم إسباني وُلد في 15 سبتمبر 1977 في مدينة فيغو، إسبانيا. وشغل منصب المدير الفني لنادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي منذ يوليو 2022، بعقد يمتد حتى يونيو 2025 قبل فسخ تعاقده رسميا اليوم.



المسيرة التدريبية

بدأ ريفيرو مسيرته التدريبية في إسبانيا مع فرق شبابية مثل CD Teis وRápido Bouzas. لاحقًا، انتقل إلى فنلندا حيث عمل كمساعد مدرب في أندية FC Honka وPK-35 Vantaa وHJK Helsinki. في عام 2019، تولى تدريب فريق Inter Turku الفنلندي، وقاده إلى المركز الثاني في الدوري المحلي، مما أهله للمشاركة في المنافسات الأوروبية لأول مرة منذ ست سنوات.

النجاحات مع أورلاندو بايرتس

منذ توليه تدريب أورلاندو بايرتس، حقق ريفيرو إنجازات بارزة:

كأس MTN 8: فاز بها ثلاث مرات متتالية (2022، 2023، 2024)، ليصبح أول مدرب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة.

كأس Nedbank: تُوج بها في نسختي 2023 و2024.

الدوري الجنوب أفريقي الممتاز: أنهى الفريق الموسم في المركز الثاني مرتين متتاليتين (2022-2023 و2023-2024).

دوري أبطال أفريقيا: تحت قيادته، تأهل الفريق إلى ربع النهائي بعد تصدره مجموعته، متفوقًا على أندية بارزة مثل الأهلي المصري.

الأسلوب الفني

يعتمد ريفيرو على تشكيل 4-2-3-1، ويتميز بأسلوب يجمع بين الانضباط التكتيكي الأوروبي والمهارات الفردية للاعبين الأفارقة. يُعرف بلقب "البروفيسور" بين لاعبيه، نظرًا لنهجه التحليلي وقدرته على تطوير أداء الفريق.

الإحصائيات

عدد المباريات كمدرب: 232 مباراة.

عدد الانتصارات: 137 مباراة.

نسبة الفوز: حوالي 59%.

متوسط النقاط لكل مباراة: 1.92 نقطة.

يُعتبر خوسيه ريفيرو من أبرز المدربين في القارة الأفريقية حاليًا، حيث نجح في إعادة أورلاندو بايرتس إلى منصات التتويج المحلية والقارية، مما جعله محط أنظار المتابعين في أفريقيا وخارجها.

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