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خارج الحدود

بابا الفاتيكان الجديد يطالب بالدفاع عن حرية الصحافة

بابا الفاتيكان،فيتو
بابا الفاتيكان،فيتو

 قال بابا الفاتيكان، البابا ليون الرابع عشر في أول ظهور صحفي له بعد فوزه بالمنصب، إنه يجب الدفاع عن حرية الصحافة وإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين بسبب أدائهم واجباتهم.

أول ظهور صحفي للبابا ليون الرابع عشر 

 وفي أول قداس له بصفته رئيسا للكنيسة الكاثوليكية، أبدى البابا الجديد لايون الرابع عشر أسفه لتراجع الإيمان لحساب "يقينيات أخرى مثل التكنولوجيا والمال والنجاح والسلطة واللذة". 

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وخلال عظة ألقاها باللغة الإيطالية أمام الكرادلة بكنيسة سيستينا في الفاتيكان، قال البابا الجديد "لهذا السبب بالضبط فإن المهمة ملحة لأن الافتقار إلى الإيمان يؤدي غالبا إلى مآس".

 

وقبل سلسلة من المناسبات يرتقب أن تحظى خلالها تصرفاته وكلامه باهتمام كبير، ترأس روبرت فرنسيس بريفوست الذي بات الخميس في سن التاسعة والستين أول بابا أمريكي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، الجمعة قداسا بكنيسة سيستينا، عبر فيه عن أسفه لتراجع الإيمان لحساب "يقينيات أخرى مثل التكنولوجيا والمال والنجاح والسلطة واللذة".

وفي عظة ألقاها بالإيطالية أمام الكرادلة، أكد البابا الجديد أن الافتقار إلى الإيمان يؤدي غالبا إلى مآس.

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بابا الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر الفاتيكان

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