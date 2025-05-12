رئيس إقليم كردستان العراق: قرار إلقاء السلاح يفسح المجال للتعايش والاستقرار بتركيا

قال نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق: إن إعلان حزب العمال إلقاء السلاح تحول مصيري من شأنه فتح صفحة جديدة في المنطقة.

وأضاف رئيس إقليم كردستان العراق، أن إعلان حزب العمال إلقاء السلاح يفسح المجال لتعزيز التعايش والاستقرار بتركيا والمنطقة.

وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن، اليوم الإثنين، عن حل الحزب وإلقاء السلاح ووقف الصراع المسلح مع تركيا.

حل حزب العمل الكردستاني

وتم اتخاذ هذا القرار خلال مؤتمر الحزب الثاني عشر الذي عقد في 5-7 مايو، وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي نقلته قناة "روداو" التلفزيونية: "قرر المؤتمر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني، وإنهاء الكفاح المسلح، وبالتالي وضع حد لنشاط التنظيم المسمى حزب العمال الكردستاني".

ونقلت الوكالة التابعة للحزب بيانا جاء فيه أن "العلاقات التركية الكردية بحاجة إلى إعادة صياغة".

ودعا بيان حزب العمال الكردستاني السلطات التركية لتقديم ضمانات قانونية وسياسية لزعيمه المسجون عبد الله أوجلان، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء.

وأضاف البيان: "الجماعة ترى أن الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكردية وضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية".

وقال بيان حزب العمال الكردستاني: "الجماعة أنجزت مهمتها التاريخية".

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