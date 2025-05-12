الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس إقليم كردستان العراق: قرار إلقاء السلاح يفسح المجال للتعايش والاستقرار بتركيا

نيجيرفان بارزاني
نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، فيتو

قال نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق: إن إعلان حزب العمال إلقاء السلاح تحول مصيري من شأنه فتح صفحة جديدة في المنطقة.

وأضاف رئيس إقليم كردستان العراق، أن إعلان حزب العمال إلقاء السلاح يفسح المجال لتعزيز التعايش والاستقرار بتركيا والمنطقة.

وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن، اليوم الإثنين، عن حل الحزب وإلقاء السلاح ووقف الصراع المسلح مع تركيا.

حل حزب العمل الكردستاني

وتم اتخاذ هذا القرار خلال مؤتمر الحزب الثاني عشر الذي عقد في 5-7 مايو، وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي نقلته قناة "روداو" التلفزيونية: "قرر المؤتمر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني، وإنهاء الكفاح المسلح، وبالتالي وضع حد لنشاط التنظيم المسمى حزب العمال الكردستاني".

ونقلت الوكالة التابعة للحزب بيانا جاء فيه أن "العلاقات التركية الكردية بحاجة إلى إعادة صياغة". 

ودعا بيان حزب العمال الكردستاني السلطات التركية لتقديم ضمانات قانونية وسياسية لزعيمه المسجون عبد الله أوجلان، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء.

وأضاف البيان: "الجماعة ترى أن الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكردية وضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية".

وقال بيان حزب العمال الكردستاني: "الجماعة أنجزت مهمتها التاريخية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إقليم كردستان العراق إقليم كردستان العمال الكردستاني العلاقات التركية تركيا حزب العمال الكردستاني رئيس اقليم كردستان العراق

مواد متعلقة

السوداني يبحث مع أردوغان تأمين الحدود المشتركة بين العراق وسوريا وتركيا

حاكم أمريكي لقطاع غزة على غرار نموذج العراق، تفاصيل مخطط ترامب ونتنياهو لإدارة القطاع

رفع الحظر عن المنتجات الغذائية المصرية ذات الأصل الحيواني بإقليم كردستان العراق

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

مصادر: خوسيه ريفيرو اقترب من قيادة الأهلي موسمين ومعه 5 معاونين

يؤدي لاضطرابات في المخ والوفاة، جمال شعبان يحذر من التسمم بالماء

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

حيثيات حكم المؤبد في قضية الطفل ياسين (مستندات)

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

هل اقترب هذا المدرب من قيادة الأهلي؟

32.6 مليار دولار، قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

الدولار يرتفع بقوة بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

المزيد

انفوجراف

الفروع الجديدة للمدارس المصرية اليابانية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، حروب خاضها الإمام الأكبر عبد الحليم محمود من أجل الإسلام والأزهر

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم التحدث في الهاتف المحمول أثناء الطواف

محمد الغزالي، حجة الإسلام في القرن العشرين

المزيد
الجريدة الرسمية