32.6 مليار دولار، قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج

قال البنك المركزي المصري: إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تسجل قفزة تاريخية إلى 32.6 مليار دولار بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وأضاف البنك المركزي في بيان له، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024 (الفترة مارس/فبراير 2024/2025)، شهدت قفزة تاريخية غير مسبوقة حيث ارتفعت بمعدل 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار.

وتابع: “كما ارتفعت خلال فبراير 2025 للشهر الثاني عشر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3.0 مليارات دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخيًّا من كل عام”.

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