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محافظات

سقط من معدية، مصرع شاب غرقا بنهر النيل في الأقصر

غرق شاب
غرق شاب

لقي شاب عشريني مصرعه غرقا في مياه نهر النيل إثر سقوطه سهوا من معدية الأهالي وسط مدينة الأقصر عندما تعرض لنوبة تشنجات مفاجئة.

غرق شاب في نهر النيل بالأقصر 


تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن وفاة الشاب «عمر قناوي» 25 عاما، مقيم بناحية البعيرات بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، غرقا في مياه نهر النيل، سقط من معدية الأهالي أثناء اتجاهها إلى البر الغربي مركز القرنة.


وتواصل فرق المسطحات المائية والإنقاذ النهري البحث عن جثة الشاب في مياه نهر النيل، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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الأقصر مصرع شاب عشريني غرق شاب في نهر النيل نهر النيل غرق شاب معدية الأهالي

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