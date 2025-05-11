الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الأقصر يأمر بإزالة فورية لمبنى مخالف في حي المطار

أثناء الجولة
أثناء الجولة

أصدر المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، توجيهًا فوريًا بإزالة مبنى مخالف أثناء عودته من حملة إزالة بمدينة البياضية، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة الأوضاع بالأحياء والشوارع بالمحافظة.

وخلال مروره بطريق الزناقة العمومي في نطاق حي المطار، لاحظ محافظ الأقصر وجود مبنى تحت الإنشاء مكوَّن من أعمدة وشدة خشبية لسقف بالدور الأرضي، مقام على مساحة تقدر بنحو 1200 متر مربع، دون الحصول على ترخيص.

وعلى الفور، وجّه محافظ الأقصر، رئاسة مدينة الأقصر بالإزالة الفورية للتعدي في المهد، فتوجه حاتم جابر، سكرتير مدينة الأقصر، والمهندس ماجد جميل، مدير الإدارة الهندسية بالمدينة، ويوسف محمد علي، رئيس حي المطار، حيث تم اتخاذ إجراءات الإزالة الفورية،وتمت إزالة التعدي.   
                         
 يأتى ذلك في إطار جهود الدولة للتصدي للبناء المخالف والحفاظ على هيبة القانون.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر محافظ الأقصر مجلس مدينة الأقصر ازالة مخالفات البناء البناء المخالف

مواد متعلقة

صدور كتاب "رحلة إلى جهنم" ضمن سلسلة العبور بقصور الثقافة قريبا

نائب محافظ الأقصر يبحث مع وفد صيني تنظيم دورات تدريبية لتربية الدواجن

ضبط تاجر مخدرات بحوزته كيلو حشيش في الأقصر

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني 2025، شاهد Barcelona and Real Madrid حصريًا

بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025، شاهد قناة مجانية

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني 2025

رابطة الأندية توقف وتغرم مهاجم بيراميدز وثنائي فاركو وسيراميكا

الدوري الإسباني، برشلونة يضرب ريال مدريد 4-2 في ريمونتادا مثيرة بالشوط الأول

أبرزها إعدام مرسي، قضايا حكم فيها الراحل شعبان الشامي

8 آلاف حد أدنى بالمناطق الراقية، ممثلي الملاك يرفضون تعديل الإيجار القديم

نائب يطالب بسحب تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة تنحاز للملاك

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد شكاوى البنزين المغشوش، البترول تعلن نتائج تحليل العينات على مستوى الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في حالة النسيان، الإفتاء توضح حكم قص الأظافر أثناء الإحرام

تفسير رؤية الافعى في المنام وعلاقتها بالتعرض للغدر

هل يجب عليَّ الحج بمجرد استطاعتي، أم يجوز لي تأجيله؟، الأزهر للفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية