محافظ الأقصر يأمر بإزالة فورية لمبنى مخالف في حي المطار

أصدر المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، توجيهًا فوريًا بإزالة مبنى مخالف أثناء عودته من حملة إزالة بمدينة البياضية، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة الأوضاع بالأحياء والشوارع بالمحافظة.

وخلال مروره بطريق الزناقة العمومي في نطاق حي المطار، لاحظ محافظ الأقصر وجود مبنى تحت الإنشاء مكوَّن من أعمدة وشدة خشبية لسقف بالدور الأرضي، مقام على مساحة تقدر بنحو 1200 متر مربع، دون الحصول على ترخيص.

وعلى الفور، وجّه محافظ الأقصر، رئاسة مدينة الأقصر بالإزالة الفورية للتعدي في المهد، فتوجه حاتم جابر، سكرتير مدينة الأقصر، والمهندس ماجد جميل، مدير الإدارة الهندسية بالمدينة، ويوسف محمد علي، رئيس حي المطار، حيث تم اتخاذ إجراءات الإزالة الفورية،وتمت إزالة التعدي.



يأتى ذلك في إطار جهود الدولة للتصدي للبناء المخالف والحفاظ على هيبة القانون.

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