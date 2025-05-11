ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "معرض صنع في مصر" برعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ورئاسة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، انطلاقًا من الدور المجتمعي لجامعة عين شمس فى دعم الصناعات الوطنية.

جامعة عين شمس تنظم معرض صنع في مصر للعاملين والطلاب



وذلك بالحرم "ب" أمام كلية الألسن فى الفترة من ١١ إلى ٢٢ مايو الجارى.

ويضم المعرض عدد من الشركات المصرية وذلك لخلق أسواق جديدة أكثر انتشارًا بين فئات الشباب للمنتج المصري الذي لا يقل جودة عن المنتجات العالمية.

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