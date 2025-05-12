هل اقترب هذا المدرب من قيادة الأهلي؟

أعلن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي رحيل مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو عن القيادة الفنية بسبب توقيعه لأحد الأندية الأخرى دون ذكر اسم النادي.

تزامن بيان النادي الجنوب أفريقي الصادر منذ قليل، مع بحث النادي الأهلي عن مدرب جديد لقيادته خلفا للسويسري مارسيل كولر.

مصادر داخل الأهلي قالت في تصريح مقتضب، اليوم الاثنين: إن كل الأمور مطروحة وقريبا سيتم الإعلان عن كل شئ.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 5 مساء الغد ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

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