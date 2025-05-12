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حوادث

أكاديمية الشرطة تختتم فعاليات مسابقة الرماية السنوية الـ40 للضباط بكلية التدريب والتنمية

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

شهدت  أكاديمية الشرطة ختام فعاليات مسابقة الرماية السنوية رقم (40) للعام التدريبي 2024/2025، والتي نظمتها كلية التدريب والتنمية خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري، بمشاركة واسعة من مختلف قطاعات وزارة الداخلية.

مسابقات فردية وجماعية باستخدام الطبنجة والرشاش القصير والبندقية

جرت المسابقة على ميادين الرماية التابعة للأكاديمية، وشملت مسابقات فردية وجماعية باستخدام الطبنجة، الرشاش القصير، والبندقية، تحت إشراف نخبة من الحكام المعتمدين لدى الاتحاد المصري للرماية، ووفقًا للقواعد المعتمدة من الاتحادين الدوليين للرماية العملية ورياضة الرماية.

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وقد بلغ عدد المشاركين في البطولة 422 ضابطًا وضابطة من مختلف مديريات الأمن والإدارات العامة والقطاعات النوعية والجغرافية.

واختتمت الفعاليات بمسابقة "أمهر الرماة" باستخدام الأسلحة الثلاثة مجتمعة، والتي أبرزت الكفاءة العالية للمشاركين ومهاراتهم المتقدمة.

وفى إطار دعم الكوادر النسائية، خصصت كلية التدريب والتنمية مسابقة مميزة بعنوان "مسابقة التميز بالطبنجة للضابطات"، والتى شهدت مشاركة 28 ضابطة شرطة، تأكيدًا على حرص الوزارة على تمكين المرأة الشرطية وتشجيعها على خوض المنافسات والتدريبات الفعالة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تطوير برامج التدريب لرجال الشرطة وفق أحدث المعايير، بهدف رفع كفاءة الأداء الأمني وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

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