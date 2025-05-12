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اقتصاد

الإحصاء: ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 24.1% خلال شهر فبراير 2025

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية فبراير 2025، وبلغت قيمة العجز فـي الميزان التجارى 2.33 مليار دولار خلال شهر فبراير 2025 مقابل 3.28 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 29.1 ٪.

ارتفاع قيمة الصادرات

ارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 24.1٪ حيـث بلغـت 4.43 مليـار دولار خـلال شهــر فبراير  2025  مقابــل 3.57 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العام السابـق، ويرجــع ذلـك إلى ارتفاع  قيمـة صادرات بعـض السلع وأهــمها: (ملابس جاهزة بنسبة 30.6٪، منتجات البترول بنسبه 12.2٪، عجائـن ومحضــرات غذائيــة متنوعــة بنسبـة 9.3%،  لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة  3.4٪).   

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر فبراير 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( فواكـه طازجــة  بنسبــة  9.9 %، اسمدة بنسبـة  17.2%، بطاطس بنسبة 5.2٪،  قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبه 32.3 %).

تراجع حجم الواردات

 انخفضت قيمة الواردات بنسبة 1.4٪ حيـث بلغت  6.76  مليار دولار خـلال شهـر فبراير  2025  مقابــــل  6.85 مليــار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا: ( منتجات البترول بنسبة  12.6%، الغاز الطبيعى بنسبــة 150.6%، ذرة بنسبــة 40.8 %، فول صويا  بنسبــة  12.9%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (قمح بنسبة 13.2%، مــواد أوليــة من حديــد او صلــب بنسبة 33.7 %، أدوية ومحضرات صيدله بنسبة 2.9 ٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.8 %).

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