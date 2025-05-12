مبابي يشعل الصراع على لقب هداف الدوري الإسباني

ترتيب هدافي الدوري الاسباني، أشعل الفرنسي كيليان مبابي المنافسة على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعدما أحرز هاتريك في خسارة ريال مدريد أمام برشلونة أمس.

واقتنص مبابي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني في موسمه الأول في الليجا من ليفاندوفسكي نجم برشلونة قبل ثلاث جولات من خط النهاية.

ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد الجولة 35

كيليان مبابي ريال مدريد 27 هدفا

روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 25 هدفا

انتي بوديمير أوساسونا 19 هدفا

رافينيا برشلونة 18 هدفا

ألكسندر سورلوث أتلتيكو مدريد 17 هدفا

أيوزي بيريز فياريال 16 هدفا

جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد 15 هدفا

أوهيان سانسيت أتلتيك بيلباو 15 هدفا

إنريكي جارسيا كيكي ديبورتيفو ألافيس 12 هدفا

خافيير بوادو إسبانيول 11 هدفا

دودي لوكيباكيو إشبيلية 11 هدفا

هوجو دورو فالنسيا 11 هدفا

ثيرنو باري فياريال 11 هدفا

فينيسيوس جونيور ريال مدريد 11 هدفا

وكان برشلونة فاز على نظيره ريال مدريد في الكلاسيكو بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مونتجويك" معقل برشلونة، في قمة مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإسباني “الليجا”.

أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد



وسجل كيليان مبابي هدفي ريال مدريد مبكرا، حيث جاء الأول من ركلة جزاء بالدقيقة 6، والثاني في الدقيقة 15 من انفراد تام بالمرمى سجلها بتصويبة على يسار تشيزني.

وقلص إريك جارسيا النتيجة بتسجيله الهدف الأول لـ برشلونة بالدقيقة 19 من رأسية مميزة، ثم سجل برشلونة هدفين متتاليين في الدقيقة 32 و34 عن طريق لامين يامال ورافينيا، وجاء الهدف الرابع عن طريق رافينيا بالدقيقة 44 بعدما استغل خطأ دفاعات ريال مدريد.

ثم بصم مبابي على الهاتريك وقلص الفارق بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 71 لتصبح النتيجة 4-3 وتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

يتربع برشلونة علي صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد قبل ثلاث جولات من خط النهاية.

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 35

1- برشلونة 82 نقطة

2- ريال مدريد 75 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 70 نقطة

4- أتلتيك بيلباو 64 نقطة

5- فياريال 61 نقطة

6- ريال بيتيس 58 نقطة

7- سيلتا فيجو 49 نقطة

8- رايو فاليكانو 47 نقطة

9- ريال مايوركا 47 نقطة

10- أوساسونا 45 نقطة

11- فالنسيا 45 نقطة

12- ريال سوسييداد 43 نقطة

13- خيتافي 39 نقطة

14- إسبانيول 39 نقطة

15- إشبيلية 38 نقطة

16- جيرونا 38 نقطة

17- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة

18- ليجانيس 34 نقطة

19- لاس بالماس 32 نقطة

20- بلد الوليد 16 نقطة

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