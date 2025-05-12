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أخبار مصر

الصحة: تحويل المتسببين في واقعة إهدار الأدوية بمستشفى دهب المركزي للتحقيق

فرق التفتيش بوزارة
فرق التفتيش بوزارة الصحة، فيتو
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 استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الخامسة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.

 

اتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية على رأس العمل

 وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الخامسة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظة جنوب سيناء، وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى دهب المركزي والوحدة الصحية بالسادات التابعة لإدارة رأس سدر الصحية، وذلك لمتابعة سير العمل ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية على رأس العمل.

 

وأوضح «عبدالغفار» أن فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية تفقد مستشفى دهب المركزي، حيث تبين تكدس المرضى، نتيجة سحب أحد المباني الجاري تأهيله للعمل كمركز طبي ضمن منظومة هيئة الرعاية الصحية، بينما يجري العمل على إنشاء مستشفى بديل، كما لوحظ استخدام أسطوانات الأكسجين بشكل غير آمن، وتم توجيه فريق الصيانة بتفعيل شبكة الغازات، وتلافي السلبيات.

 

وجود وحدة غير مفعلة للتشخيص «عن بُعد»

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الفريق رصد وجود وحدة غير مفعلة للتشخيص «عن بُعد» وتم التوجيه بعمل أمر إداري لتسليم عهده الوحدة للفريق الطبي وتفعيل الوحدة للاستفادة القصوى، كما تلاحظ وجود عيادتين مجهزتين للرمد والأسنان وغير مفعلتين، وتم التواصل مع المديرية لتوفير القوى البشرية والمستلزمات اللازمة لسرعة تفعيلهما.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه تبين وجود ممارسات تخزين غير سليمة للأدوية داخل الصيدلية، وتم التواصل مع المديرية لتدريب فريق الصيدلية على أساسيات تخزين الأدوية وتلافي السلبيات، مشيرا إلى  رصد مخالفات تتعلق بإهدار الأدوية والتخلص منها بشكل غير سليم، وتم اتخاذ إجراءات لإحالة المتسببين في هذه الواقعة للتحقيق، كما تلاحظ وجود نقص في مستلزمات المعمل، وتم اتخاذ إجراءات فورية لتوفيرها.

واستكمل «عبدالغفار» أن الفريق لاحظ عدم وجود تراخيص لخدمات الغسيل الكلوي لعدم وجود طبيب بالقسم، إلى جانب عدم وجود ترخيص لتشغيل قسم الأشعة، فتم التنسيق مع الوزارة لاتخاذ اللازم نحو توفير التخصصات المطلوبة عن طريق المأموريات أو الانتداب، بالإضافة إلى ملاحظة تعطل المصعد وعدم وجود عقد صيانة، فتم التوجيه بسرعة عمل عقد صيانة وتشغيل المصعد، كما تلاحظ وجود رواكد من الأجهزة الطبية، وتم التوجيه بإعادة توزيع الأجهزة على الأماكن الأكثر احتياجا لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي أن الفريق استكمل جولته بالمرور على الوحدة الصحية بالسادات، حيث تلاحظ عدم وجود خدمات المبادرات الرئاسية والمعملية، ومتابعة الحمل والأطفال، والتعقيم وغيرها من الخدمات، وتم توجيه الفريق الإشرافي بالمديرية بضرورة وضع خطة عاجلة لمعرفة الخدمات التي يمكن تفعيلها بالوحدة، وتوفير مكان بديل لتقديم الخدمات غير المتوفرة.

رصد مخالفات تتعلق بتحصيل رسوم بدون سند قانوني

وأشار «عبدالغفار» إلى رصد مخالفات تتعلق بتحصيل رسوم بدون سند قانوني، فتم التوجيه بضرورة الالتزام باللائحة المالية، وتم إحالة الواقعة للتحقيق، كما تبين وجود نقص في بعض التجهيزات الأساسية وعدم وجود صيانة الأجهزة، وتم التنبيه بسرعة توفير الاحتياجات اللازمة والتوجيه بعمل الصيانة الدورية للأجهزة الطبية في مواعيدها المقررة، بالإضافة إلى ملاحظة وجود مصل عقرب وثعبان في ثلاجة الطوارئ بالمخالفة للتعليمات، وتم التوجيه بنقله إلى المستشفى المختص.

وأضاف «عبدالغفار» أن تم اكتشاف مخالفات في سجلات العيادة الخارجية وعدم إتباع الإجراءات الصحيحة في صرف الأدوية، وقد تم إحالة الأمر للتحقيق وتكليف فريق إشرافي بالمديرية بفحص الأعمال المالية والفنية لمدة عام سابق، كما تلاحظ وجود نقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطارئة بدولاب الطوارئ بغرفة الاستقبال، وتم إتخاذ الإجراءات الفورية لتوفير النواقص من الأدوية طبقًا لمعدلات التشغيل، كما لوحظ ضعف الأداء بعيادة الصحة الإنجابية، وذلك لاحتياج الفريق الطبي إلى التدريب، واحتياج العيادة لبعض التجهيزات، وتم التنبيه بضرورة التدريب العاجل للفريق الطبي وتوفير التجهيزات المطلوبة بالعيادة وتوفير طبيب زائر.

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وذكر «عبدالغفار» أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وقطاع الرعاية الأساسية، وإدارة الصيدلة، والصحة الإنجابية، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة جنوب سيناء.

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التواصل المباشر مع المواطنين الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة مستشفي دهب المركزي

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