راكب حاول تهريب مخدرات بمطار القاهرة: جايبهم تفاريح مش للتجارة

قررقاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس راكب ضبط بحوزته 3 قطع حشيش تزن 300 جرام وكمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة الدولي، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال المتهم إن المواد المخدرة التي ضبطت بحوزته اشتراها من الخارج قبل قدومه إلى مصر من أجل توزيعها على أصدقائه خلال حفل زفاف أحدهم قائلا "جايبهم تفاريح مش للتجارة ".

وأفاد مصدر جمركي في مطار القاهرة، بأنه تم الضبط أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول وضم فريق الضبط كل من؛ حسام سعد الشافعي رئيس قسم اللجنة الجمركية تحت إشراف كل من جورج الفونس وحازم محمد علي مديري الحركة المشرفين علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ وكل من أحمد خالد وأحمد عبد العليم مأمورا الجمرك في التفتيش علي جهاز الفحص بالأشعة.

أمر الدكتور حسين هيكل مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية واللذان أحالا الراكب للنيابة المختصة.

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