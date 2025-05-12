الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

راكب حاول تهريب مخدرات بمطار القاهرة: جايبهم تفاريح مش للتجارة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررقاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس راكب ضبط بحوزته 3 قطع حشيش تزن 300 جرام وكمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة الدولي، 15 يوما على ذمة التحقيق. 

وقال المتهم إن المواد المخدرة التي ضبطت بحوزته اشتراها من الخارج قبل قدومه إلى مصر من أجل توزيعها على أصدقائه خلال حفل زفاف أحدهم قائلا "جايبهم تفاريح مش للتجارة ".

وأفاد مصدر جمركي في مطار القاهرة، بأنه تم الضبط أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول وضم فريق الضبط كل من؛ حسام سعد الشافعي رئيس قسم اللجنة الجمركية تحت إشراف كل من جورج الفونس وحازم محمد علي مديري الحركة المشرفين علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ وكل من أحمد خالد وأحمد عبد العليم مأمورا الجمرك في التفتيش علي جهاز الفحص بالأشعة.

أمر الدكتور حسين هيكل مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية واللذان أحالا الراكب للنيابة المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح النزهة مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة الادارة المركزية

مواد متعلقة

راكب حاول تهريب مخدر الماريجوانا بالمطار: برا زي الشوكولاته مش ممنوعة

ضبط 405 كيلوجرامات حشيش وبانجو و29 ألف قرص مخدر بحوزة 429 متهما بالمحافظات

حبس 4 عاطلين بتهمة حيازة 100 ألف قرص مخدر ببولاق الدكرور

الأكثر قراءة

يؤدي لاضطرابات في المخ والوفاة، جمال شعبان يحذر من التسمم بالماء

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

سوابق نصب، القصة الكاملة لتورط المدير الرياضي المحتمل للزمالك في قضية احتيال

البيتكوين تقفز فوق 105 آلاف دولار بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرقوق والعنب في سوق العبور

البلطي يواصل انخفاضه في سوق العبور، وهذه أسعار السمك اليوم الإثنين

تقرير المعمل الكيماوي بشأن مواد مخدرة حاولت راقصة شهيرة تهريبها عبر المطار

خدمات

المزيد

الدولار يرتفع بقوة بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

الخدمات التي يقدمها صندوق العمالة غير المنتظمة وفقا لقانون العمل الجديد

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان حماس الإفراج عنه.. من هو الجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم التحدث في الهاتف المحمول أثناء الطواف

محمد الغزالي، حجة الإسلام في القرن العشرين

موسم الحج 2025، هل يجوز الحج مع عدم تقصير شعر الرأس؟

المزيد
الجريدة الرسمية