السبت 10 مايو 2025
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حوادث

حبس راكب حاول تهريب حشيش وأقراص مخدرة بالمطار

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة النزهة بحبس راكب ضبط بحوزته 3 قطع حشيش تزن 300 جرام وكمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة الدولي، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

إحباط تهريب 300 جرام حشيش بحوزة راكب في مطار القاهرة 


وأفاد مصدر جمركي في مطار القاهرة، بأنه تم الضبط أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول وضم فريق الضبط كل من؛ حسام سعد الشافعي رئيس قسم اللجنة الجمركية تحت إشراف كل من جورج الفونس وحازم محمد علي مديري الحركة المشرفين علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ وكل من أحمد خالد وأحمد عبد العليم مأمورا الجمرك في التفتيش علي جهاز الفحص بالأشعة.

أمر الدكتور حسين هيكل مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية واللذان أحالا الراكب للنيابة المختصة.

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