الإثنين 12 مايو 2025
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خارج الحدود

زعيم حزب صهيوني: الإفراج عن عيدان ألكسندر لأنه أمريكي عار ومهانة لإسرائيل

الأسير الأمريكي الإسرائيلي
الأسير الأمريكي الإسرائيلي

 قال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان: حقيقة أن الإفراج عن عيدان فقط لأنه يحمل الجنسية الأمريكية عار ومهانة لإسرائيل.

 

زعيم حزب إسرائيلي يهاجم نتنياهو 

 وأضاف جولان: مصدوم لأن جنديا إسرائيليا تخلت عنه الحكومة يحتاج إلى رئيس أمريكي لإطلاق سراحه.

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إعلام فلسطيني يعلن موعد الإفراج عن الأسير مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر

وتابع: الحكومة الإسرائيلية هي من تخلت عن "المختطفين"، وبالتالي هي من يجب أن تعيدهم وإسرائيل ترفض استنفاد إنجازات الحرب بسبب رغبة نتنياهو في إبقاء اليمين المتطرف قريبا منه.

واستطرد: علينا إطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء الحرب، ولا بد من إيجاد بديل لحركة حماس من أجل هزيمتها، واليمين المتطرف يصر على ضم غزة لإسرائيل وإعادة إقامة مستوطنات غوش قطيف، وهذا جنون مطلق.

واختتم جولان: الاعتقاد بأننا سنعثر على آخر بندقية كلاشنكوف في غزة أمر لا يمت للواقع بصلة، وعلى إسرائيل التمركز في المنطقة العازلة ومواصلة شن هجمات داخل غزة، ولا حاجة لأكثر من ذلك.

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نتنياهو إسرائيل غزة

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