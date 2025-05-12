الإثنين 12 مايو 2025
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رياضة

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري والقناة الناقلة

الأهلي
الأهلي

 يستعد فريق الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء  الموافق 13 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 5 مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

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كولر الأهلي النادي الأهلي

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موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

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