الإثنين 12 مايو 2025
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حوادث

فحص أوراق سيارتين وقع بينهما حادث تصادم ومصرع شخصين على الدائري

تحقيقات
تحقيقات

 صرحت نيابة النزهة بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما، في تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري اتجاه السلام عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتحفظ على السيارتين وفحص أوراقهم وتراخيصهم. 

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائري بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالتحري والفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي أعلى الطريق الدائري اتجاه السلام، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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