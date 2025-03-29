السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى دائري السلام

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري اتجاه السلام، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الدائري بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري اتجاه السلام مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعلي الطريق الدائري الإدارة العامة للنجدة حادث انقلاب سيارة ميكروباص حادث انقلاب سيارة كثافات مرورية النيابة العامة

مواد متعلقة

ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر في المرج

مباحث الضرائب تضبط 484 قضية متنوعة بالمحافظات

مصرع طفل دهسته سيارة أثناء لهوه في حدائق القبة

أخبار الحوادث اليوم: وزير الداخلية يوجه بالتعامل بكل حسم مع أي تهديد لسلامة المواطنين.. حريق يلتهم محتويات مسجد بعين شمس.. حقيقة ضبط شاب وفتاة في وضع مخل بدمياط

مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بكرداسة

حريق يلتهم شقة سكنية في عابدين

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي لعقار الشروق

مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بالشيخ زايد

الأكثر قراءة

هل كانت ليلة القدر أمس؟ دار الإفتاء توضح العلامات

مريض كلى يشتكي لوزير الصحة في المنيا: كأننا تلاميذ ابتدائي

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت في الصاغة

حالة الطقس اليوم، أمطار رعدية على هذه المناطق

الكنيسة الأرثوذكسية تنفي وفاة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة

7 نصائح مهمة لإفطار صحي أول أيام العيد

مصدر بالأهلي يكشف مصير أحمد عبد القادر

اتساع الجزر الطينية في مجرى النيل الأزرق، باحث يؤكد توقف توربينات سد النهضة الإثيوبي

منوعات

المزيد

لحظة مرعبة.. زلزال قوي يحول مسبحًا على سطح بناء إلى شلال مدمر (فيديو)

صدام "وشيك" في الجو.. طائرتان تتفاديان كارثة في سماء واشنطن

القبض على زعيم مجموعة تعبد الشيطان حاولت إقامة قداس أسود

بسبب ملصق مضلل، سحب عبوات قهوة شهيرة من الأسواق الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 29-3-2025

سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

نهاية الشخصية التوكسيك.. كيف قدمها عصام عمر في الحلقة الأخيرة من نص الشعب اسمه محمد (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة "هرقل"

معارك وغزوات، معركة وادي لكة أولى فتوحات المسلمين في أوروبا ومفتاح الأندلس

هل كانت ليلة القدر أمس؟ دار الإفتاء توضح العلامات

المزيد
الجريدة الرسمية