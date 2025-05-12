أمم أفريقيا للشباب، منتخب المغرب يسعى لمواصلة تألقه أمام سيراليون في ربع النهائي

كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما، يسعى منتخب المغرب للشباب لمتابعة تألقه في كأس أفريقيا للشباب عندما يواجه نظيره السيراليوني على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي في إطار منافسات ربع نهائي البطولة.

"أشبال الأطلس" أبطال نسخة 1997، حجزوا مقعدهم في هذا الدور بجدارة بعد أن تصدروا المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من فوز على كينيا (3 – 2) وتعادل مع نيجيريا (0 – 0) ثم أنهوا مسيرتهم بفوز مقنع على منتخب تونس (3 – 1).

على الجانب الآخر وفي ظهوره الأول بالبطولة تمكن منتخب سيراليون من بلوغ هذا الدور كوصيف للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من تعادل مع زامبيا (0 – 0) وفوز كبير على منتخب مصر (4 – 1) وآخر صغير على تنزانيا (1 – 0) قبل السقوط أمام جنوب أفريقيا (1 – 4) في ختام مسيرته بمرحلة المجموعات.

محمد وهبي المدير الفني للمنتخب المغربي، يحلم بإكمال مسلسل نجاحات الكرة المغربية التي بدأت بتتويج منتخب المحليين بكأس أفريقيا في نسختي 2018 و2020 وبلوغ المنتخب الأول نصف نهائي مونديال قطر 2022 وتتويج المنتخب الأولمبي ببرونزية دورة باريس 2024 وتتويج منتخب الناشئين بكأس أفريقيا على أرضه الشهر الماضي، ولديه كل المقومات لاستعادة اللقب الغائب من 28 عامًا بوجود كوكبة من المواهب وقائمة تضم 20 محترفًا برز منهم في مرحلة المجموعات سعد الحداد وأيمن الرقيق مهاجما فينيزيا الإيطالي وهويسكا الإسباني وعثمان معاما جناح مونبلييه الفرنسي ويونس العبدلاوي مهاجم سلتافيجو الإسباني وصاحب الهدف الثالث في مرمى منتخب تونس ومن العناصر المحلية رضا العلاوي متوسط ميدان الفتح الرباطي وفؤاد زهواني ومعاذ ضحاك ثنائي اتحاد تواركه.

أما محمد الأمين كامارا المدير الفني للمنتخب السيراليوني الملقب بـ "شوتنج ستارز" فقد خطف الأضواء وقدم أوراق اعتماده كمدرب واعد، ويحلم بمواصلة مغامرته إلى أبعد مدى مسلحًا بعدد من المواهب مثل ساليو باه لاعب وسط ويلبر فورس المحلي والمهاجم صامويل جاندي صاحب هدف الفوز على تنزانيا بالإضافة للموهوب موموه كامارا لاعب وسط مينوسوتا يونايتد الأمريكي وهداف البطولة برصيد 4 أهداف منها ثلاثية في مرمى منتخب مصر في الدور الأول.

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