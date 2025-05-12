في غياب رونالدو، التشكيل المتوقع للنصر أمام الأخدود بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يواجه فريق النصر نظيره الأخدود، مساء اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

وتشهد المباراة غياب 5 لاعبين عن فريق النصر على رأسهم كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، والذي غاب عن التدريبات، مؤخرًا، للاصابة، بالإضافة إلى المدافع الفرنسي محمد سيماكان.

كما قرر بيولي استبعاد المدافع الإسباني إيميريك لابورت، والثنائي عبد الله الخيبري وعلي الحسن بسبب تراكم البطاقات.

وفقد النصر بنسبة كبيرة حظوظه في إحراز اللقب، في حين لا يزال رونالدو يتصدر لائحة الترتيب بالنسبة للهدافين برصيد 23 هدفًا متقدما بثلاثة أهداف عن أقرب مطارديه الإنجليزي ايفان توني مهاجم أهلي جدة.



وكان آخر غياب سجله صاحب الـ40 عامًا يعود إلى مباراة النصر وضمك في 22 إبريل الماضي والتي كسبها النصر 3-2.

بينما تشهد قائمة النصر، عودة المهاجم الكولومبي جون دوران، ليحلّ محل رونالدو في قيادة هجوم النصر أمام الأخدود.

فيما قرر بيولي ضم عبد الرحمن غريب للقائمة، وذلك بعدما أثار اللاعب جدلًا خلال الأيام الماضية، وسط أنباء عن مطالبته بعدم المشاركة في كلاسيكو الاتحاد، وتقديمه طلبًا للرحيل عن الفريق في الميركاتو المقبل لقلة دقائق مشاركته مع الفريق الأول.

تشكيل النصر السعودي المتوقع أمام الأخدود

ومن المتوقع أن يدفع الجهاز الفني بقيادة لويس كاسترو بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ماثيوس بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – محمد آل فتيل – نواف بوشل

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو – أيمن يحيى

خط الهجوم: ساديو ماني – أنجيلو جابرييل – جون دوران.

موعد مباراة النصر ضد الأخدود اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر والأخدود، اليوم الإثنين في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود اليوم

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأخدود اليوم، هي شبكة SSC الرياضية السعودية، الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن وجميع البطولات المحلية في المملكة والشرق الأوسط، حيث سيتم بث المباراة مباشرة عبر قناة SSC SPORT HD1.

ويدخل النصر المباراة بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة القاسية في الجولة الماضية أمام الاتحاد بنتيجة 3-2، ليتراجع مؤقتًا إلى المركز الخامس برصيد 60 نقطة، من 18 انتصارًا و6 تعادلات و6 هزائم.

على الجانب الآخر، يدخل الأخدود اللقاء وهو في موقف لا يُحسد عليه، حيث يقبع في المركز السابع عشر بـ28 نقطة من 30 مباراة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرص بقائه في دوري المحترفين.

وحقق الاخدود 7 انتصارات و7 تعادلات مقابل 16 خسارة.

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