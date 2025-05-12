الإثنين 12 مايو 2025
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محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنوفية

حادث
حادث

 أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم ثم انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا"، وأخرى ميكروباص على الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة الباجور فى محافظة المنوفية.

 

نقل المصابين لمستشفى الباجور التخصصى 

 وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصي 3 مصابين بحادث تصادم ثم انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا"، وأخرى ميكروباص على الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة الباجور.

 

وبالانتقال والفحص تبين إصابة "محمد جمال" 29 سنة من قرية سمادون مركز أشمون، و"أحمد إبراهيم" مقيم بالزقازيق، و"أسامه مصطفي" 59 سنة من ميت غمر، وتم نقل المصابين لمستشفى الباجور التخصصى، لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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اشمون اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية قرية سمادون مستشفى الباجور التخصصي مستشفي الباجور

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