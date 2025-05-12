الإثنين 12 مايو 2025
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حوادث

أبرز أقوال الشهود في حريق برج شبكات خلف معهد الأورام بالتجمع

حريق برج شبكات
حريق برج شبكات

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال شهود العيان بحريق محدود في برج شبكات لاسلكي خلف معهد الأورام في التجمع، وانتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة لموقع البلاغ.

وأكد الشهود أن الحريق حدث بشكل مفاجئ وأن سبب الحريق يمكن أن يكون ماس كهربائي نظرا لفصل الكهرباء بشكل متكرر.

نجاح محاولات السيطرة على حريق برج شبكات

وحصلت “فيتو” على أول صور لنجاح محاولات السيطرة على حريق برج شبكات خلف معهد الأورام بالتجمع. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق في برج شبكات بالقرب من معهد الأورام بالتجمع بمنطقة القاهرة الجديدة.

وعززت الحماية المدنية بـ٣ سيارات للإطفاء والسيطرة على الحريق. 

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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