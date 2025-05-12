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حوادث

تقرير المعمل الكيماوي بشأن مواد مخدرة حاولت راقصة شهيرة تهريبها عبر المطار

مطارالقاهرة الدولي،
مطارالقاهرة الدولي، فيتو

 تسلمت نيابة النزهة تقرير المعمل الكيماوي حول كمية من المواد المخدرة ضبطت بحوزة راقصة شهيرة تعمل في الملاهي الليلية، حاولت تهريبها في مطار القاهرة الدولي. 

وتبين أن المواد التي ضبطت عبارة عن زيت الماريجوانا المدرج بالجدول الأول لقانون مكافحة المخدرات، وتضعه المتهمة في الشاي ويسبب الإدمان.


وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على راقصة بمطار القاهرة بحوزتها مواد مخدرة، عبارة عن كمية من الماريجوانا، كما ضُبط بحوزتها شاي بزيت الماريجوانا، حيث تم تحريز الكمية المضبوطة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

 

وتحرر المحضر اللازم وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبسها على ذمة التحقيقات.

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