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رياضة

موعد مباراة النصر والأخدود بالدوري السعودي

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

الدوري السعودي، يواجه فريق النصر نظيره الأخدود، مساء اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر ضد الأخدود اليوم

ومن المقرر أن تقام  مباراة النصر والأخدود، اليوم الإثنين  في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود اليوم

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأخدود اليوم، هي شبكة SSC الرياضية السعودية، الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن وجميع البطولات المحلية في المملكة والشرق الأوسط، حيث سيتم بث المباراة مباشرة عبر قناة SSC SPORT HD1.

 

ويدخل النصر المباراة بمعنويات منخفضة   بعد الهزيمة القاسية في الجولة الماضية أمام الاتحاد بنتيجة 3-2، ليتراجع مؤقتًا إلى المركز الخامس برصيد 60 نقطة، من 18 انتصارًا و6 تعادلات و6 هزائم.

على الجانب الآخر، يدخل الأخدود اللقاء وهو في موقف لا يُحسد عليه، حيث يقبع في المركز السابع عشر بـ28 نقطة من 30 مباراة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرص بقائه في دوري المحترفين.

وحقق  الاخدود  7 انتصارات و7 تعادلات مقابل 16 خسارة.

 

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