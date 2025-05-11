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خارج الحدود

ترحيب مصري قطري بموافقة حماس على إطلاق سراح الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر

وزارة الخارجية، فيتو
وزارة الخارجية، فيتو

أعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر الترحيب بإعلان حركة حماس موافقتها على إطلاق سراح الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر، الذي كان محتجزا لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”.

وأكد البيان أن موافقة حماس تُعد بادرة حسن نية وخطوة مشجعة لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفّق المساعدات بشكل آمن ودون عوائق لمعالجة الأوضاع المأساوية في القطاع.

وأكد الجانبان الحاجة الماسة لإنهاء الحرب على غزة، لتجنب المزيد من التداعيات الإنسانية، والمضي قدما بإرادة صادقة ونية حسنة نحو تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في المنطقة.

وتجدد جمهورية مصر العربية ودولة قطر التأكيد على استمرار جهودهما المتسقة في ملف الوساطة بقطاع غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتخفيف معاناة المدنيين، وتهيئة الظروف الملائمة لتهدئة شاملة، وصولا إلى إنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها.

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الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر قطر حماس

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