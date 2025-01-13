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أخبار مصر

بعد تعرضه لوعكة صحية، وزير الأوقاف يزور الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار الأسبق

الدكتور نصر فريد
الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق

زار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية الأسبق - عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في إحدى مستشفيات محافظة القاهرة.

 

بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.. وزير الأوقاف يزور الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق

وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته الغامرة بتماثل  الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل للشفاء، وخروجه من الرعاية المركزة، داعيًا الله -سبحانه- أن يتم عليه الشفاء وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يخرج سالمًا معافى.

وقال الأزهري: إن كل أبناء الأزهر يعتزون ويفتخرون بالأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مبرزًا مكانته بوصفه أحد كبار علماء الأزهر الشريف. وأضاف: "عندما تكون في عافية نكون جميعًا في عافية، وعندما تتألم نتألم جميعًا".

وأكد وزير الأوقاف أنه سيكون على تواصل دائم مع أسرة العالم الجليل؛ حتى يتماثل للشفاء التام ويخرج من المستشفى.

مفتي الديار المصرية الأسبق يشكر وزير الأوقاف 

وتقدم الدكتور نصر فريد واصل بالشكر لوزير الأوقاف على زيارته، والاطمئنان على صحته بالمستشفى، داعيًا الله له بالتوفيق والسداد.

وكان  الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق - عضو هيئة كبار العلماء، نقل إلى أحد المستشفيات على إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة في خلال الأيام الماضية.

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