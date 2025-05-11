الإثنين 12 مايو 2025
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ثقافة وفنون

لقطات من حفل تامر عاشور في الإسكندرية

تامر عاشور، فيتو
تامر عاشور، فيتو

أحيا المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا بمدينة الإسكندرية، وسط حضور جماهيري كبير. 

حفل تامر عاشور في الإسكندرية 

وقدم تامر عاشور خلال الحفل، عدد كبير من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور ومن أبرزهم أنا هاجي علي نفسي، تيجي نتراهن، تسلم وغيرهم.

وكان النجم تامر عاشور قد طرح ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "ياه" على موقع "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذى ضم باقة متنوعة من الأغانى التى تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

 

تامر عاشور حقق العام الماضى من خلال أغنيته الشهيرة هيجيلى موجوع نجاحا غير مسبوق، وتصدرت الأغنية مؤشرات البحث والتريند حتى وقت قريب، وأشاد بها الجميع على منصات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى انتشارها بشكل كبير فى الشارع المصرى، والذى طرحها فى بداية العام.

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