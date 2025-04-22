تامر عاشور يتألق في حفل شم النسيم بباقة من أبرز أغانيه (صور)

أحيا النجم تامر عاشور واحدة من أقوى حفلاته الغنائية ضمن احتفالات عيد الربيع في أحد النوادي الكبرى.

حفل تامر عاشور في شم النسيم

وقدم تامر عاشور خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة خلال الحفل والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها خليني في حضنك، تيجي نتراهن وغيرهم من الأغاني الأخرى.

ويحيي أيضًا تامر عاشور، حفلًا غنائيًّا آخر يوم 25 أبريل في زد بارك، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

وتأتي أسعار تذاكر حفل تامر عاشور في الشيخ زايد كالتالي:

الفئة الأولى: 5500 جنيه.

الفئة الثانية: 4500 جنيه.

الفئة الثالثة: 3500 جنيه.

الفئة الرابعة: 3000 جنيه.

الفئة الخامسة: 2500 جنيه.

الفئة السادسة: 1500 جنيه.

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