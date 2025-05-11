إنزاجي يحقق إنجازا جديدا في الدوري الإيطالي

حقق إنتر فوزا مثيرا على تورينو، بهدفين دون مقابل، على ملعب أولمبيكو دي تورينو، لحساب الأسبوع 36 من الدوري الإيطالي.

إنجاز سيميوني انزاجي

فوز سمح للنيراتزوري برفع رصيده إلى 77 نقطة بالمركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الكالتشيو، ليزيد من الضغط على المتصدر نابولي الذي لديه نفس النقاط ويخوض مباراة حاليا أمام جنوى.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن سيموني إنزاجي المدير الفني للإنتر، أصبح ثاني مدرب فقط يفوز بـ 100 مباراة على الأقل مع فريقين مختلفين في الدوري الإيطالي.

وأضافت أن إنزاجي فاز بـ 100 مباراة مع إنتر و108 مع لاتسيو ويأتي سيموني بعد نيلز ليدهولم الذي فاز في 135 مباراة مع روما، و102 مباراة مع ميلان.

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