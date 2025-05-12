بعد 8 سنوات على جريمة محرم بك، تفاصيل صادمة وشقيق الضحية يطالب بالقصاص (فيديو)

في واحدة من أكثر الجرائم المروعة التي هزّت محافظة الإسكندرية، تكشفت تفاصيل صادمة عن جريمة قتل وقعت قبل نحو 8 سنوات، حين أقدمت زوجة على قتل زوجها بمساعدة نجلها، ودفن جثته داخل حفرة في شقة العائلة بمنطقة محرم بك، ليظل مصير الضحية مجهولًا طوال هذه السنوات، حتى قادت شهادة ابنته الصغيرة المحققين إلى الحقيقة.

القصة الكاملة لجريمة طُمرت بالأسمنت

تعود أحداث الجريمة إلى عام 2017، عندما اختفى موظف في ظروف غامضة، دون أن تترك الواقعة أي أثر واضح لرجال الشرطة، وظلت الأسرة، وعلى رأسها شقيق المجني عليه، في رحلة بحث مضنية استمرت لسنوات، شملت بلاغات رسمية، تحاليل DNA، وزيارات متعددة إلى أقسام الشرطة دون جدوى.

وأكد السيد صابر، شقيق القتيل، أن الطفلتين نيرة وشهد، ابنتي المجني عليه من زوجته، كانتا تحت التهديد الدائم من والدتهما بعد أن شهدتا تفاصيل الجريمة، ما منع الإفصاح عن الحقيقة لسنوات، وبعد وفاة الأم المتهمة قبل نحو عام، كسرت إحدى الطفلتين حاجز الصمت، وأبلغت العائلة بما تعرفه.

التحرك الأمني السريع لكشف الجريمة

على الفور، تحركت الأجهزة الأمنية إلى الشقة التي كانت مغلقة لسنوات، وتم العثور على بقايا جثة مدفونة داخل حفرة مغطاة بالسيراميك في الطابق الأرضي، وقد أُرسلت العظام المستخرجة إلى مصلحة الطب الشرعي لتحليلها والتأكد من هويتها.

التحقيقات الأولية كشفت أن المجني عليه قُتل طعنًا بسكين على يد زوجته، بمساعدة ابنها البالغ من العمر آنذاك 17 عامًا وشقيقيها، نتيجة مشاجرة بسبب خلافات أسرية حادة، وتم دفن الجثة بطريقة احترافية داخل الشقة، وأُعيد تركيب الأرضية لإخفاء الجريمة.

النيابة تواصل التحقيقات وتصدر قرارات أولية

وقررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس أحد المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة التصويرية للشقة، واستدعاء عدد من الشهود، بينهم أفراد الأسرة وسكان العقار.

شقيق الضحية يطالب بالقصاص

وطالب شقيق المجني عليه بالقصاص العادل، مؤكدًا أن شقيقه كان زوجًا وأبًا صالحًا، وأنه ربّى أبناء زوجته من زواجها السابق كأبنائه، إلا أن نهايته كانت مأساوية.

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