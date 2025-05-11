المطربة إيمان عبد الغني تنشر صورا رومانسية من حفل عقد قرانها

نشرت المطربة الشابة إيمان عبد الغني، عددا من الصور الرومانسية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك أثناء الاحتفال بعقد قرانها على أحد الأشخاص من خارج الوسط الفني.

وكانت إيمان عبد الغني قد احتفلت مؤخرًا بعقد قرانها على شخص من خارج الوسط، بعد مرور عام على انفصالها عن الدكتور ماجد سرور عازف القانون الشهير.

وأعلنت المطربة إيمان عبد الغني انفصالها عن زوجها عازف القانون الدكتور ماجد سرور في شهر أبريل عام 2024، ولم تذكر الأسباب وراء ذلك.



انفصال إيمان عبد الغني عن زوجها

وقالت إيمان عبد الغني عبر إنستجرام”:"تم الانفصال بيني وبين الدكتور ماجد سرور وبيننا كل الاحترام والتقدير ربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

ومن ناحية أخري كانت قد شاركت إيمان عبد الغني في فعاليات مهرجان القلعة بدورته السابقة الـ 32

وأكدت الفنانة إيمان عبد الغني على خلفية مشاركتها في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بدورته الـ 32، أنها حاليًّا تعمل على أكثر من مشروع فني، تخطط للكشف عنهم الفترة القادمة تباعًا، فقالت: "إن شاء الله الفترة الجاية هتلاقوا أكتر من عمل يعني... مع أكثر من ملحن، وسيتم الكشف عنهم ورا بعض إن شاء الله"، مضيفة أنه من ضمن الأغاني سيتم تصوير اثنين منهم.

وقالت إيمان عن وجودها بمهرجان القلعة هذا العام: "دائمًا أكون سعيدة أني بقدر أوصل لفئة أكبر من الجمهور، وحاولت في برنامج الحفلة اختيار الأغاني الشعبية من الزمن الجميل، بكلام وألحان حلوة".

وتابعت: "دائمًا لما يسألوني، إيه رأيك في اللي بيحصل (الأغاني التي يتم طرحها حاليًّا) فأنا دائمًا بحب أرد بالفن الجيد، لأن هو اللي بيفرض نفسه، والدليل هو تفاعل الناس وترديدهم لكل الأغاني وحافظينها، إذن الجمهور فعلًا بيتذوق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.