تقلبات في الأحوال الجوية ورياح شديدة بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، تقلبات في الأحوال الجوية بعد يوم شديد الحرارة، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ شعر معها أهالي الثغر بلسعة صقيع.

وضربت رياح متوسطة الشدة المحافظة بشكل مفاجئ مع انخفاض درجات الحرارة مصحوبة بأتربة خفيفة، وارتفاع مستوى البحر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تغير في مصادر الكتل الهوائية ودخول الجبهة الباردة يصاحبها نشاط رياح على شمال البلاد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وذلك في تغيير للأحوال الجوية بشكل مفاجئ وغير متوقع على شمال البلاد خاصة محافظة الإسكندرية.

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