الأحد 11 مايو 2025
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رياضة

بنزيما يقود اتحاد جدة للفوز على الفيحاء بثلاثية في الدوري السعودي

كريم بنزيما
كريم بنزيما

فاز فريق اتحاد جدة، على نظيره الفيحاء، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 31، من بطولة الدوري السعودي الممتاز "دوري روشن".

جاءت  ثلاثية الاتحاد عن طريق كريم بنزيما (هدفين) في الدقيقة 24 و54، فيما جاء الهدف الثالث عن طريق محمد البقعاوي بالخطأ في مرماه.

 تشكيل الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: رايكوفيتش.

في خط الدفاع: سعد المسى- حسن كادش- ماريو ميتاي- مهند الشنقيطي.

في خط الوسط: نجولو كانتي- فابينهو- حسام عوار.

في خط الهجوم: أوناي هيرنانديز- عبدالرحمن العبود- كريم بنزيما.

بهذه النتيجة يواصل الاتحاد تصدره لجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 74 نقطة.

الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويفوز 2/3 في الدوري السعودي

وكان فريق النصر،خسر أمام نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما، الأربعاء الماضي، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري السعودي.

وافتتح ساديو ماني التسجيل لفريق النصر في الدقيقة الثالثة، وأضاف أيمن يحيى الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وسجل كريم بنزيما هدف الاتحاد الاول في الدقيقة 49، وجاء الهدف الثاني عن طريق نجولو كانتي في الدقيقة 52، وسجل حسام عوار هدف الفوز لفريق الاتحاد في الدقيقة 4+94. 

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