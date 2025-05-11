اتحاد جدة يتقدم على الفيحاء بهدف بنزيما في الشوط الأول

تقدم فريق اتحاد جدة، على نظيره الفيحاء، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 31، من بطولة الدوري السعودي الممتاز "دوري روشن".

جاء هدف الاتحاد عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 24.

تشكيل الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: رايكوفيتش.

في خط الدفاع: سعد المسى- حسن كادش- ماريو ميتاي- مهند الشنقيطي.

في خط الوسط: نجولو كانتي- فابينهو- حسام عوار.

في خط الهجوم: أوناي هيرنانديز- عبدالرحمن العبود- كريم بنزيما.

الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويفوز 2/3 في الدوري السعودي

وخسر فريق النصر، أمام نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري السعودي.

وافتتح ساديو ماني التسجيل لفريق النصر في الدقيقة الثالثة، وأضاف أيمن يحيى الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وسجل كريم بنزيما هدف الاتحاد الاول في الدقيقة 49، وجاء الهدف الثاني عن طريق نجولو كانتي في الدقيقة 52، وسجل حسام عوار هدف الفوز لفريق الاتحاد في الدقيقة 4+94.

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