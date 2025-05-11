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رياضة

ليفربول يتعادل مع آرسنال 2-2 في قمة الدوري الإنجليزي

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

تعادل فريق ليفربول مع نظيره آرسنال، بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد" في قمة لقاءات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة ارسنال وليفربول 

وتقدم جودي جاكبو بالهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 20، ثم أضاف لويس دياز الهدف الثاني بالدقيقة 21. 

وسجل جابريل مارتنيلي هدف فريق آرسنال، الأول في شباك نظيره ليفربول في الدقيقة 47، ثم سجل ميكيل ميرينو الهدف الثاني بالدقيقة 71.

وحصل ميكيل ميرينو على بطاقة حمراء في الدقيقة 79 أي بعد 8 دقائق من تسجيله هدف التعادل.

 وليفربول، عن تشكيل فريقيهما والذي جاء كالتالي:

تشكيل أرسنال ضد ليفربول

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جاكوب كيويور، لويس سكيلي

الوسط: توماس بارتي، ميكيل ميرينو، مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال: نيتو، كيران تيرني، يوريان تيمبر، ألكسندر زينشينكو، ريكاردو كالافيوري، باتلر أويدجي، هنري فرانسيس، إيثان نوانيري ورحيم ستيرلينج.

تشكيل ليفربول ضد ارسنال 

أرقام محمد صلاح ضد آرسنال 

ويمتلك محمد صلاح أرقاما رائعة أمام أرسنال حيث ساهم في تسجيل 15 هدفا في شباك المدفعجية خلال مسيرته.

وسجل صلاح 11 هدفا في شباك آرسنال وصنع 4 آخرين لزملائه في 17 مباراة خاضها حتى الآن 

آرسنال يبحث عن التعادل أمام ليفربول بعد مرور 60 دقيقة

مارتنيلي يقلص الفارق لـ آرسنال أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي

ترتيب ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، حيث حسم لقب الدوري الإنجليزي خلال الجولة قبل الماضية، في حين أن آرسنال لديه 68 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول البطولة.

 

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