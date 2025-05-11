ميرينو يسجل هدف التعادل لـ أرسنال في شباك ليفربول ويشعل القمة

سجل ميرينو هدف فريق آرسنال، الثاني في شباك نظيره ليفربول بالدقيقة 71 من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "أنفيلد" في قمة لقاءات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، لتصبح النتيجة 2-2.

وتقدم جودي جاكبو بالهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 20، ثم أضاف لويس دياز الهدف الثاني بالدقيقة 21.

سجل جابريل مارتنيلي هدف فريق آرسنال، الاول في شباك نظيره ليفربول في الدقيقة 47

أعلن فريقا آرسنال وليفربول، عن تشكيل فريقيهما والذي جاء كالتالي:

تشكيل أرسنال ضد ليفربول

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جاكوب كيويور، لويس سكيلي

الوسط: توماس بارتي، ميكيل ميرينو، مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال: نيتو، كيران تيرني، يوريان تيمبر، ألكسندر زينشينكو، ريكاردو كالافيوري، باتلر أويدجي، هنري فرانسيس، إيثان نوانيري ورحيم ستيرلينج.

تشكيل ليفربول ضد ارسنال

أرقام محمد صلاح ضد آرسنال

ويمتلك محمد صلاح أرقاما رائعة أمام أرسنال حيث ساهم في تسجيل 15 هدفا في شباك المدفعجية خلال مسيرته.

وسجل صلاح 11 هدفا في شباك آرسنال وصنع 4 آخرين لزملائه في 17 مباراة خاضها حتى الآن

ترتيب ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، حيث حسم لقب الدوري الإنجليزي خلال الجولة قبل الماضية، في حين أن آرسنال لديه 67 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول البطولة.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز، بغض النظر عن انتهاء مهمة حسم اللقب، لتعويض ما حدث في الجولة الماضية عندما تعرض الفريق للهزيمة أمام تشيلسي بثلاثة أهداف لهدف.

في حين أن آرسنال يريد الفوز من أجل تضميد جراحه بعدما ودع دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي على يد باريس سان جيرمان، وسبق ذلك خسارته أمام بورنموث بهدفين لهدف في الدوري الإنجليزي.

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