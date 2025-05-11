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عقارات

غرفة التطوير العقاري: 30% نسبة مساهمة القطاع في الناتج القومي

التطوير العقاري،
التطوير العقاري، فيتو

قال المهندس محمد البستاني، نائب رئيس غرفة التطوير العقاري، إن القطاع العقاري مُهم ويُمثل من 25 إلى 30% من الناتج القومي، وخلال العشر سنوات الماضية تم مضاعفة المساحة العمرانية من 7% إلى 14% ولذلك القطاع العقاري يحظى باهتمام كبير من المسؤولين وعلى رأسهم وزير الإسكان.

 

لقاءات وزير الإسكان مع المطورين العقاريين 

وأضاف “البستاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، ببرنامج "عمران"، عبر الراديو 9090، أن وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني لا يُقصر أبدا في عقد الندوات والمؤتمرات مع المطورين العقاريين، وآخر اجتماع كان في وزارة الإسكان، وسبقه اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء، وتم الحصول على تيسيرات نتيجة التعويم في الفترات الماضية وارتفاع التكاليف، خصوصًا وأن التيسيرات من المفترض أن تنتهي منتصف الشهر الحالي.

 

مد مهلة لتيسيرات المطورين العقاريين 

وتابع: "الوزير مد مهلة أخرى للتيسيرات لسنة أخرى للمطورين العقاريين لدفع عجلة التنمية ومساعدة المطورين للوفاء بالتزاماتهم؛ بما يُمكن العملاء من الحصول على الوحدات التي تعاقدوا عليها".
 

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