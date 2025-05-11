الأحد 11 مايو 2025
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أخبار مصر

كأنك في البيت، خدمات خاصة للمسافرين الصغار في كافة مباني مطار القاهرة

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو
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قام مطار القاهرة بتخصيص غرف حديثة ومجهزة بالكامل للأمهات في جميع مباني المطار، حيث توفر هذه الغرف خصوصية تامة وراحة فائقة للأمهات أثناء العناية بأطفالهن الرضع والصغار، كما تم تجهيز هذه الغرف بمقاعد مريحة لضمان بيئة نظيفة وهادئة تتيح للأم وطفلها أخذ قسط من الراحة بكل أمان واطمئنان.

خدمات خاصة للمسافرين الصغار في كافة مباني مطار القاهرة 

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على توفير تجربة سفر استثنائية ومريحة لجميع المسافرين وعائلاتهم، يولي مطار القاهرة اهتمامًا خاصًا للمسافرين من الأمهات والأطفال لضمان بيئة صديقة للأسرة وممتعة للجميع.

 

كما تم إنشاء مناطق ألعاب آمنة وجذابة داخل صالات السفر المختلفة، هذه المناطق المصممة خصيصًا للأطفال تمنحهم مساحة حيوية للترفيه والتسلية أثناء فترة الانتظار، مما يساعد على تخفيف الضغط على الأهل ويحول تجربة السفر إلى مغامرة ممتعة ومليئة بالبهجة للصغار، وذلك إيمانًا بأن لحظات المرح واللعب هي جزء أساسي من أي رحلة، خاصة للأطفال. 

الجدير بالذكر أن مطار القاهرة يلتزم بمسيرة التطوير المستمر للخدمات المقدمة لجميع الركاب، ساعيًا دائمًا لتوفير أعلى معايير الراحة والرفاهية لتقديم تجربة سفر مريحة وآمنة وممتعة من لحظة الوصول للمطار وحتى الصعود إلى الطائرة.

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