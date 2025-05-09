الجمعة 09 مايو 2025
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فريق طبي بمستشفى سوهاج ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل

فريق طبي
فريق طبي

نجح فريق طبي من وحدة أمراض الجهاز الهضمي والكبد ومناظير الأطفال بقسم طب الأطفال بمستشفى سوهاج الجامعي في إجراء تدخل دقيق لاستخراج دبوس من معدة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، باستخدام منظار معدة خاص بالأطفال، دون حدوث أي مضاعفات، وقد غادر الطفل المستشفى بعد ثلاث ساعات فقط من الإجراء، وهو في حالة صحية جيدة.

وصرح الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن هذا يأتي في إطار حرص الجامعة على تقديم رعاية صحية متقدمة وآمنة لأطفالنا، مشيدًا بمستوى الأداء الاحترافي للفريق الطبي وبالجهود المستمرة لتطوير خدمات المستشفى الجامعي، مضيفا أن الجامعة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الأقسام الطبية المتخصصة، خاصة تلك التي تتعامل مع الحالات الحرجة والدقيقة وذلك بما يواكب المعايير العالمية.


وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن إدارة الجامعة تحرص على توفير التقنيات الحديثة داخل المستشفى الجامعي لخدمة المرضى، مؤكدًا أن هذا التدخل الناجح يُعد نموذجًا لما تقدمه المستشفى من كفاءات طبية متميزة قادرة على التعامل مع الحالات الدقيقة.

 

وأكد الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن التعامل مع الحالة تم بسرعة وكفاءة، حيث تمكن الفريق الطبي من استخدام المنظار الخاص بالأطفال لاستخراج الدبوس دون أي تدخل جراحي، مما ساهم في خروج الطفل من المستشفى في نفس اليوم بحالة ممتازة.

 

وأضاف الدكتور عبد الرحيم صادق، رئيس قسم الأطفال، أن وحدة الجهاز الهضمي والكبد للأطفال تستقبل من ٥ إلى ٦ حالات أسبوعيًا لإجراء مناظير للجهاز الهضمي العلوي والسفلي، فضلًا عن متابعة الحالات من خلال العيادة الخارجية والقسم الداخلي، ويشرف على الوحدة الدكتور اشرف رضوان استاذ مساعد الجهاز الهضمي والكبد وتضم الدكتور عمر عبداللطيف مدرس الجهاز الهضمي والكبد والدكتورة أمانى منصور المدرس المساعد بالوحدة.

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الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية مستشفى سوهاج الجامعي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية امراض الجهاز الهضمي

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