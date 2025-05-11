الأحد 11 مايو 2025
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رياضة

تشكيل مباراة أهلي جدة والشباب في الدوري السعودي

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

الدوري السعودي، أعلن مدربا فريقا الشباب وأهلي جدة، عن التشكيل الأساسي، للمباراة التي ستجمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين. 

ترتيب أهلي جدة والشباب في الدوري السعودي 

ويدخل الشباب المباراة وهو في المركز السادس برصيد 51 نقطة، بينما يأتي أهلي جدة في المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

وسيفتقد التركي فاتح تيريم مدرب الشباب لخدمات لاعبه دانيال بودينيسي بسبب الإيقاف، بينما سيتفتقد الألماني يايسله مدرب الأهلي لخدمات رياض محرز وجالينو بسبب الإصابة. 

تشكيل الشباب ضد أهلي جدة 

حراسة المرمى: بوشان.

خط الدفاع: محمد الثاني، محمد الشويرخ، ويسلي هوديت، روبريت رينان. 

خط الوسط: كريستيان جوانكا، غيلين، مصعب الجوير. 

خط الهجوم: هارون كمارا، عبدالرزاق حمدالله، يانيك كاراسكو. 

تشكيل أهلي جدة أمام الشباب

حراسة المرمى: إدواردو ميندي. 

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجر إيبانيز، محمد بكر. 

خط الوسط: فرانك كيسيه، جابري فيجا، أليكساندر. 

خط الهجوم: فهد الرشيدي، ايفان توني، فراس البريكان. 

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