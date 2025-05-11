مين إللي غش البنزين؟، وزارة البترول تحسم الجدل

البنزين المغشوش، أجاب المهندس معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، على سؤال الساعة، وهو من المتسبب في أزمة "غش البنزين"؟.

تحرك وزارة البترول بعد شكاوى البنزين المغشوش



ورد متحدث وزارة البترول خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": "منذ ظهور مشكلة البنزين المغشوش على السوشيال ميديا، توجهنا للمبلغين وأصحاب الشكاوي على بوابة الشكاوي الحكومية، وطلبنا رواية القصة كاملة من أجل جمع الأدلة والتعرف على مناطق المشكلة".

وأضاف: "تم حصر كل شكاوى البنزين المغشوش، وفي يوم 4 مايو استقبلنا 5 شكاوي فقط، وبناءً على تلك الشكاوي تحركنا على الأرض، حتى استقبلنا العديد من الشكاوي الأخرى بشأن البنزين المغشوش، وصولا بسحب 807 عينات من محطات الوقود على مستوى الجمهورية".

البترول تؤكد العثور على عينات البنزين المغشوش

وأوضح: "هناك عينات بالفعل أثبتت أن البنزين مغشوش، وقمنا بعمل تحليل للإجراءات لضمان التأكد من المواصفات القياسية للبنزين والإجراء الثاني الذي قمنا باتباعه تعويض الناس المتضررة من البنزين المغشوش، وهناك إجراءات أخرى يتم اتخاذها مع الجهات المعنية".

وأكد: "مع انتهاء الإجراءات بالكامل سيتم إعلان النتائج بكل شفافية ووضوح، ومن الوارد أن يكون هناك طرف ثالث وراء مشكلة البنزين المغشوش، خلاف محطات الوقود أو شركات البترول التي تضخ البنزين".

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