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رياضة

الدوري الإسباني، برشلونة يضرب ريال مدريد 4-2 في ريمونتادا مثيرة بالشوط الأول

برشلونة وريال مدريد،فيتو
برشلونة وريال مدريد،فيتو

برشلونة وريال مدريد، تقدم فريق برشلونة على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 4-2، في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب "مونتجويك" معقل برشلونة، في قمة مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإسباني “الليجا”.

أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد 

وسجل كيليان مبابي هدفي ريال مدريد مبكرا، حيث جاء الأول من ركلة جزاء بالدقيقة 6، والثاني في الدقيقة 15 من انفراد تام بالمرمى سجلها بتصويبة على يسار تشيزني.

وقلص إريك جارسيا النتيجة بتسيجله الهدف الأول لـ برشلونة بالدقيقة 19 من رأسية مميزة، ثم سجل برشلونة هدفين متتاليين في الدقيقة 32 و34 عن طريق لامين يامال ورافينيا، وجاء الهدف الرابع عن طريق رافينيا بالدقيقة 44 بعدما استغل خطأ دفاعات ريال مدريد.

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تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، راؤول أسينسيو، تشواميني، فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، داني سيبايوس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي، أردا جولر، فينيسيوس جونيور.

تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جيرارد مارتن، مارتينيز، باو كوبارسي، إريك جارسيا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، رافينها.

 

ترتيب برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

وتعد مباراة اليوم بين برشلونة ضد ريال مدريد، حاسمة بشكل كبير لوجهة لقب الليجا هذا الموسم، حيث يتصدر برشلونة الترتيب العام برصيد 79 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن وصيفه ريال مدريد، وذلك قبل 3 جولات من نهاية السباق.

برشلونة وريال مدريد

وتعد مباراة الكلاسيكو بمثابة الفرصة الأخيرة للميرينجي، للحاق بقطار المنافسة على لقب الليجا، حيث إن الفارق سيتقلص حينها لنقطة وحيدة مع البلوجرانا، مع تبقي 3 مواجهات على النهاية لكلا الفريقين.

كما تعد مباراة كلاسيكو الأرض فرصة للريال لمصالحة جماهيره، بعدما ودع  دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية بالخسارة ذهابا وإيابا أمام آرسنال، كما فقد لقب كأس الملك في النهائي أمام برشلونة، الذي تفوق عليه أيضًا في مباراة السوبر الإسباني بداية هذا العام في السعودية.

 

وتعرض ريال مدريد لثلاث هزائم أمام برشلونة هذا الموسم، بنتيجة 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني، وبرباعية نظيفة في لقاء الدوري الذي أقيم في أكتوبر 2024، وبنتيجة 3-2 في نهائي كأس ملك إسبانيا الشهر الماضي.

في الجهة الأخرى يطمع برشلونة في تحقيق الفوز الرابع على ريال مدريد في نفس الموسم، وهو إنجاز لا يقل عن قتل المنافسة على لقب الليجا والسيطرة على جميع الألقاب المحلية.

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