نائب محافظ الأقصر يبحث مع وفد صيني تنظيم دورات تدريبية لتربية الدواجن

استقبل نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبوزيد، وفدًا من سفارة جمهورية الصين الشعبية بمصر، برئاسة وانغ تسي جيوان المستشارة بسفارة الصين لدى مصر، بحضور ممثلين عن مجموعة "نيو هوب New Hope" الصينية بمصر، وممثلين عن حزب حماة الوطن، لمناقشة الترتيبات حول تنظيم دورات تدريبية لتربية الدواجن في أرياف محافظة الأقصر.

نائب محافظ الأقصر يلتقي وفد صيني



وأعربت وانغ تسي جيوان خلال اللقاء عن سعادتها بزيارة محافظة الأقصر، مؤكدة على عمق العلاقات الثنائية بين جمهورية الصين الشعبية ومصر، وصولا إلى ترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتي أصبحت نموذجا للتعاون والمنفعة المتبادلة بين الصين من جهة والدول العربية والافريقية، كما أشادت بمستوى التعاون بين محافظة الأقصر والعديد من المقاطعات والمدن الصينية، مشيرة إلى أن الأقصر أصبحت وجهة أساسية لكافة السائحين الصينين الذين يزورون مصر.



وأوضحت وانغ تسي جيوان، أن التعاون مع محافظة الأقصر سيتم في مجال جديد وهو إقامة دورات تدريبية لتربية الدواجن بالتنسيق بين 4 جهات هي السفارة الصينية ومحافظة الأقصر وحزب حماة وطن، ومجموعة "نيو هوب New Hope" التي تُعد واحدة من ضمن أكبر الشركات الصينية العاملة في مجال الزراعة الحديثة والأعلاف الحيوانية وأعلاف الدواجن والأسماك، مشيرة إلى أن التدريب يعتبر مشاركة فعالة تندرج في إطار أهداف مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتحسين مستوى حياة المواطنين، لافتة إلى أنه تم اختيار حزب حماة الوطن لأنه يدعم الدولة المصرية، مؤكدة أن التدريب ليس تقديم معلومات فقط ولكن سيكون هناك متابعة على مدار عملية التربية ابتداءً من تسليم الكتاكيت، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظة لإقامة احتفالية لتدشين التدريب خلال شهر يونيو القادم، على أن تبدأ أعمال التدريب عقب الاحتفالية مباشرة وفي أسرع وقت.



ومن جانبه، رحب نائب محافظ الأقصر، بالوفد الصيني على أرض محافظة الأقصر، ناقلا لهم تحيات محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية الصينية المتميزة على مستوى القيادة السياسية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جين بينج، والتي تأتي امتدادا للعلاقات الممتدة بين الحضارتين المصرية والصينية اللتان تضربان جذورهما في أعماق التاريخ.



كما أشار نائب المحافظ إلى أهمية التعاون مع الجانب الصيني في مجال الدورات التدريبية لتربية الدواجن للاستفادة من الخبراء الصينيين بما يعزز من مهارات المزارعين والمربيين في الأقصر ورفع كفاءتهم، ويساهم في زيادة الإنتاج وتحسين المستوى المعيشي لهم، مؤكدا أنه سيتم تقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح المشروع، داعيا الشركة الصينية أيضا للاستثمار في محافظة الأقصر، مؤكدا أنها محافظة واعدة وتمتلك العديد من المقومات اللازمة للاستثمار الزراعي والصناعي والتجاري إلى جانب الاستثمار السياحي، كما أكد نائب المحافظ على أهمية أن يكون للأحزاب السياسية دور فعال في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الأفكار والمبادرات الفعالة المختلفة.



حضر اللقاء، دو بنغيو الملحقة بالسفارة الصينية، تشانغ ليبينغ مسؤول الموارد البشرية والشؤون الإدارية لفروع شركةNew Hope في مصر، تشانغ ييتساي مدير عام فروع الشركة في جنوب مصر، دونغ هونغ الخبير الفني لفروع الشركة في مصر، وممثلين عن حزب حماة الوطن، إلى جانب وكلاء وزارات ومسئولي الزراعة، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والطب البيطري، والاستثمار بالمحافظة، كما حضر اللقاء المهندس أحمد زين العابدين أحمد رضوان ممثلا عن الساحة الرضوانية بالأقصر.

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