أوقاف شمال سيناء تعقد مجالس فقه وإفتاء بالمساجد الكبرى عن الحج

عقدت مديرية أوقاف شمال سيناء مجالس الفقه والإفتاء بالمساجد الكبرى بجميع مراكز محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وفي ضوء نشاطها في نشر الفكر الوسطي المستنير، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

ودار حديث المحاضرون حول العناصر التالية:خصائص شعيرة الحجِّ، وفضائل الحج وأجوره العظيمة، وجوب تعلُّمِ أحكامِ الحجِّ وآدابِه، وأهمَّ ما ينفَعُ الحاجَّ ليكون حجُّه صحيحًا مقبُولًا، وفرضية الحج وحكم تاركه، وشروط وجوب الحج، بالإضافة إلى أركان الحج وواجباته وسننه.

جاء تنفيذ مجالس الفقه والإفتاء بمساجد شمال سيناء ضمن خطة وزارة الأوقاف لتنفيذ عدد (323) مجلس فقه بجميع المديريات الإقليمية.

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