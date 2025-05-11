شهيدان في قصف مدفعي إسرائيلي لمنزل في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد شخصين في قصف مدفعي إسرائيلي لمنزل في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,829 شهيدا و119,554 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية بسقوط 19 شهيدا، بينهم 5 أطفال و81 مصابا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان صادر عنها: إن 1500 فلسطيني فقدوا البصر بسبب الحرب و4000 آخرون مهددون بفقدانه في ظل نقص الأدوية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر طبية بسقوط 20 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة أمس.

ومن جانبه، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن 14 مسنا قضوا خلال أسبوع في غزة جراء التجويع والحصار الإسرائيلي.

كما أشار إلى أن غزة تشهد موجة موت تحصد أرواح مسنين وأطفال بسبب الظروف التي تفرضها إسرائيل، موضحًا أن الأزمة الإنسانية في غزة بلغت مستويات كارثية والجوع طال جميع شرائح المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.