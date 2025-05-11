الصناعات الغذائية يعقد ورشة لبحث لوجستيات وتشريعات التصدير إلى أمريكا

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورشة عمل إلكترونية تناولت موضوع "أهم التشريعات اللوجستية للتصدير إلى أمريكا ودور شركات الشحن في تطبيقها"، حيث تم تسليط الضوء على مجموعة من اللوائح والإجراءات الهامة التي يجب على المصدرين المصريين مراعاتها عند تصدير المنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار سعيه لتعزيز الصادرات المصرية.



وأشارت عاليا علبة، مسؤولة تطوير الأعمال في شركة ThinkBig للشحن والخدمات اللوجستية، حديثها بتوضيح اللوائح الأساسية المتعلقة بتصدير المنتجات الغذائية من مصر إلى أمريكا، مشيرة إلى أن المصدر المصري يجب عليه قبل شحن أي منتج غذائي التأكد من استيفاء جميع المتطلبات الضرورية مثل إعداد فاتورة تجارية، قائمة التعبئة (Packing List)، شهادة المنشأ، شهادات الصحة والجودة، إقرار التصدير عبر نظام نافذة (NAFEZA)، بالإضافة إلى التسجيل في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC)



وتطرقت "علبة" أيضًا إلى اللوائح الخاصة بالاستيراد الأمريكية التي تركز بشكل خاص على المنتجات الغذائية، موضحة أنه عند وصول المنتجات إلى الولايات المتحدة، يجب أن تتوافق مع لوائح الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، حيث تشكل هذه الجهات دورًا محوريًا في إتمام إجراءات التخليص الجمركي.



وأضافت أن متطلبات إدارة الغذاء والدواء (FDA) تتضمن ضرورة تسجيل المنشأة، إرسال إشعار مسبق (Prior Notice)، والالتزام بمعايير سلامة الغذاء، من جهة أخرى، تضمنت متطلبات الجمارك الأمريكية ملء نموذج ملخص الإدخال (CBP Form 7501)، بوليصة الشحن، ورمز نظام التعرفة الجمركية.

عاليا علبة: الإشعار المسبق لـFDA شرط أساسي لتصدير المنتجات المصرية



وفيما يتعلق بتحديثات التعريفة الجمركية لعام 2025، أوضحت أن الولايات المتحدة فرضت في أبريل الماضي تعريفات جمركية جديدة بموجب سياسة تُعرف بـ"تعريفة يوم التحرير"، حيث تم فرض 10% تعريفة جمركية عامة على الواردات، مع فرض تعريفات إضافية على 60 دولة من بينها مصر، وهو ما يطال أيضًا المنتجات الغذائية.



وشددت على ضرورة أن يتحقق المصدر من رمز HTS الخاص بمنتجه لفهم وضعه الجمركي، حيث قد تؤثر التعريفة الجديدة على المنتجات التي كانت معفاة سابقًا من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية QIZ.

وعن أهمية اختيار شركة الشحن المناسبة، أكدت أن شركة الشحن الجيدة ليست مجرد ناقل، بل هي شريك لوجستي، حيث تلعب دورًا حاسمًا في ضمان الامتثال لكافة اللوائح وحركة البضائع بكفاءة من مصر إلى الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن الشركة الجيدة يجب أن تتمتع بالخبرة في اللوائح الأمريكية، مثل لوائح FDA وCBP، كما ينبغي لها أن تتأكد من استكمال جميع المستندات المطلوبة، بما في ذلك الإشعار المسبق لـ FDA ونموذج CBP 7501.، كما تطرقت إلى أهمية إدارة سلسلة التبريد، خاصة للمنتجات الغذائية سريعة التلف، والتنبؤ بالتعريفات الجمركية والضرائب لتجنب التكاليف المفاجئة.



وفيما يخص الهيئات الأمريكية الرئيسية التي يجب على المصدرين التركيز عليها، قالت إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تلعب دورًا أساسيًا في تصدير المنتجات الغذائية، حيث يتعين على المصدرين الالتزام بإرسال إشعار مسبق، وتسجيل المنشأة، والامتثال لقانون تحديث سلامة الأغذية (FSMA)، بالإضافة إلى التحقق من معايير سلامة الغذاء وفقًا لبرنامج التحقق من الموردين الأجانب، كما تحدثت عن دور هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، حيث يتطلب الأمر تقديم بيان الدخول، تصنيف التعريفة الجمركية، وتخليص الجمارك.



أما بالنسبة لتوصياتها للمصدرين المصريين، فقد قدمت "علبة" عدة نصائح أبرزها ضرورة التعامل مع وكيل شحن متمرس في السوق الأمريكية، ومواكبة التحديثات الجمركية بانتظام، كما نصحت بالتأكد من الامتثال لمتطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ومراجعة مستندات التصدير بعناية لضمان اكتمالها وصحتها، بالإضافة إلى التخطيط المسبق لأي تأخيرات محتملة أو تعقيدات في فحص الجمارك.

وفي إطار الحديث عن المستندات المطلوبة، شددت على ضرورة أن يلتزم المصدر المصري بمتطلبات مثل الفاتورة التجارية، بيان التعبئة، شهادة المنشأ، شهادة الصحة، إقرار التصدير عبر نافذة (NAFEZA)، وتسجيل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما تناولت مستندات الشحن واللوجستيات مثل بوليصة الشحن (Bill of Lading)، تعليمات الشحن، وبيان الشحنة، مشيرة إلى أهمية التأكد من تطابق كافة المستندات مع المتطلبات الجمركية.



واختتمت "علبة" حديثها بالتأكيد على أن اختيار وكيل شحن ذو خبرة في المتطلبات الأمريكية ليس أمرًا اختياريًا بل ضرورة، حيث يسهم بشكل كبير في ضمان سرعة وكفاءة عملية التصدير، مؤكدة أن شركة ThinkBig تقدم خدمات شاملة تشمل الاستشارات اللوجستية، خدمات الشحن المختلفة، التخليص الجمركي، وأيضًا دعم وضع الملصقات المتوافقة مع معايير FDA، مما يسهم في تسهيل العمليات اللوجستية والتصدير إلى السوق الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.