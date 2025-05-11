الأحد 11 مايو 2025
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أخبار مصر

للحماية من تقلبات الأسعار، تعرف على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية

الاحتياطي الاستيراتيجي
الاحتياطي الاستيراتيجي من القمح
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يُعد الاحتياطي الاستراتيجي لمصر أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لضمان الأمن الغذائي، وهو يشمل مخزونًا من السلع الأساسية والمواد الحيوية تكفي لشهور، بهدف حماية المواطنين من أي صدمات مفاجئة في الإمدادات أو الأسعار.

الاحتياطي الاستراتيجي من السلع 

وأكدت  وزارة التموين والتجارة الداخلية تحقيق احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي احتياجات الاستهلاك المحلي لعدة شهور. 

وأعلنت وزارة التموين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والذي  يشمل القمح التمويني 4.5 شهر، والسكر التمويني 14.1 شهر، بالإضافة إلى الزيت التمويني الذي يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 3.7 شهر، والدواجن المجمدة 6.1 شهر، وأيضا اللحوم الطازجة تكفي لمدة 5.5 شهر. 

القمح: تمتلك مصر واحدة من أكبر صوامع القمح، حيث تبلغ الطاقة التخزينية للصوامع تصل إلى 3.4 مليون طن. 

أما بالنسبة للزيوت والسكر والأرز، فتُخزن بكميات تكفي لعدة أشهر من خلال  شركات مثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وعن اللحوم والدواجن، يتم الاحتفاظ بكميات مجمدة لمواجهة أي نقص مفاجئ، خاصة في المواسم (مثل رمضان والأعياد).

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الإحتياطي الإستيراتيجي من السلع الدواجن المجمدة الزيت التمويني الشركة القابضة للصناعات الغذائية

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