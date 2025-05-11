150 ألف جنيه عهدة، تفاصيل اتهام نجل فنان شهير بإصابة موظف كهرباء في حادث سير

بدأت الجهات المختصة تحقيقاتها في واقعة يتهم فيها نجل فنان شهير بالتسبب في إصابة موظف بشركة الكهرباء يدعى وائل.س، وذلك إثر اصطدام سيارة كان يقودها المتهم بدراجة نارية كان يستقلها المجني عليه أثناء تأدية عمله أسفل محور 26 يوليو، ضمن نطاق مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة.

ووفقا لما ورد في أقوال المجني عليه، والتي تم تثبيتها بمحضر الشرطة، فإنه يعمل محصلا وأنه فوجئ بسيارة يقودها نجل الفنان الشهير تصطدم به بشكل مفاجئ وقوي، مما تسبب في سقوطه أرضا وإصابته بكسور خطيرة في الساق اليسرى.

ولفت المجني عليه إلى أنه كان يحمل في تلك اللحظة مبلغا ماليا يقدر بـ150 ألف جنيه، وهي متحصلات تخص الشركة التي يعمل بها.

المجني عليه أوضح خلال التحقيقات أن المتهم توقف بعد وقوع الحادث، وقام بنقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، إلا أنه حاول حينها إقناعه بعدم تحرير محضر رسمي بالواقعة، متعهدا بتحمل كافة نفقات العلاج وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.

بحسب أقوال المجني عليه، غادر نجل الفنان المستشفى لاحقا ولم يعد للتواصل معه، كما أنه لم يسدد أي مبالغ مالية كما وعد سابقا.

وفي إطار التحقيق، أرفق المجني عليه تقريرا طبيا رسميا، كشف عن تعرضه لكسر في عظمتي الساق اليسرى، وخضوعه لعملية جراحية دقيقة تم خلالها تركيب شرائح ومسامير، مما أفقده القدرة على الحركة بصورة طبيعية، وتسبب في تأثر أدائه الوظيفي بشكل كبير.

من جانبه، طالب محامي المجني عليه خلال التحقيقات بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، والتحفظ على السيارة المتسببة في الواقعة، إلى جانب عرض المتهم على الطب الشرعي لتحليل عينة دم وبيان ما إذا كان تحت تأثير مواد مخدرة أو كحولية وقت وقوع الحادث.

كما استمعت النيابة إلى شهادة شقيق المجني عليه، الذي أكد أن نجل الفنان لم يتحمل أي جزء من نفقات العلاج، وأن شقيقه نقل إلى مستشفى تابع للتأمين الصحي، موضحا أن الأسرة اضطرت إلى تحرير محضر رسمي بعد تجاهل المتهم لوعوده المتكررة.

وتواصل النيابة العامة حاليا استكمال التحقيقات في القضية، من خلال سماع أقوال الشهود، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

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