مونزا يخطف فوزا صعبا من أودينيزي 2-1 في الدوري الايطالي

الدوري الايطالي، خطف فريق مونزا فوزا صعبا من أودينيزي بنتيجة 2-1 وذلك ضمن مباريات الجولة من منافسات الدوري الإيطالي على ملعب الفريولي

مباراة أودينيزي ومونزا في الدوري الإيطالي

وتقدم فريق مونزا عن طريق لاعبه كابراري في الدقيقة 51 وتعادل أودينيزي عن طريق لورينزو لوكا في الدقيقة 74.

ثم أحرز يتا بالدي هدف الفوز لـ مونزا في الدقيقة 90.

ترتيب أودينيزي ومونزا في الدوري الإيطالي

ويحتل أودينيزي المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة

ويحتل مونزا المركز العشرين برصيد 18 نقطة

وتقابل الفريقان 6 مرات، فاز أودينيزي في مرتين وفاز مونزا في مباراة واحدة، بينما تعادل الفريقان في 3 مباريات.

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